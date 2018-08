Voortaan geen auto's meer in Goedeboterstraat 30 augustus 2018

02u37 0

Het schepencollege zal het sluipverkeer in de Goedeboterstraat aanpakken. "De straat wordt massaal gebruikt als snelle sluipweg voor woon- werkverkeer tussen de gewestwegen Westkerksestraat en Keiweg. Dat is slecht voor de staat van deze smalle weg, de bewoners en de fietsers", meldt burgemeester Peter Velle (CD&V). "De weg tussen de Kasteeldreef en Keiweg wordt voortaan voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. In de Pardoenstraat bewijst dat nu ook zijn nut. Ook de rest van de buurt van de Goedeboterstraat, Hoogwegel en Kasteeldreef wordt een stuk rustiger." Een vierkant blauw bord zal de wegcode aankondigen. "Woon je niet in dat stukje Goedeboterstraat, dan kom je er met je wagen niet in. Het verkeer mag maar 30 kilometer per uur en je mag een fietser niet meer voorbijsteken. Er volgen controles met een waarschuwing. Achteraf krijg je een boete van 58 euro bij overtreding". (TVA)