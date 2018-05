Voormalige uitbater Louis Clesse opent bistro 'Jakri' 31 mei 2018

Op de Markt van Oudenburg opende 'Jakri', de nieuwe horecazaak van Jaak Lingier en Kris Vanhessche. De afgelopen maanden werd hard gewerkt om het voormalige café Sportwereld vollédig om te bouwen.





"Het hele pand werd gestript en verbouwd", vertelt Jaak. "De basis van onze zaak is een café, maar we zijn ook een bistro en tea-room. Op de kaart pronken kleine gerechten, snacks en tapas. We maken ook werk van een feestzaal, want in de streek is er grote vraag naar."





De zaak krijgt nu al lovende reacties. "De warmte en het enthousiasme van de klanten is ongelooflijk"





Lingier is vooral bekend van het restaurant Louis Clesse in 2008, vlak naast de deur. In 2016 liet hij de zaak over. De nieuwe uitbaters konden het succes niet doortrekken, het pand staat sinds januari over te nemen. "Ik stelde toen dat ik de horeca definitief vaarwel zei, maar dat was te voorbarig", lacht Jaak. "Het is jammer wat er naast de deur gebeurde, maar misschien kan onze nieuwe zaak een impuls geven."





Opvallend: terwijl Lingier bij de verkiezingen opkomt voor oppositiepartij Open Vld, is zakenpartner Kris Vanhessche neef van sp.a-schepen Ulrikke Vanhessche. "Dat toont aan dat werkelijk iederéén welkom is in Jakri", knipoogt Jaak. (TVA)