Voor het eerst stemlokalen in woonzorgcentrum Riethove Timmy Van Assche

07 maart 2019

19u20 1 Oudenburg Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 worden twee extra stemlokalen ingericht in woonzorgcentrum Riethove. “Zo kunnen senioren hun stem uitbrengen zonder een volmacht te moeten geven.”

De Oudenburgse kiezer kan bij elke kiesstrijd terecht in sporthal Ter Beke, waar tien stembureaus - goed voor dertig stemhokjes - opgesteld staan. Nu komt er één bureau van twee stemhokjes bij in Riethove in de Ettelgemsestraat. “Iedere verkiezing komt de vraag van heel wat senioren in het rusthuis om daar te kunnen stemmen, omdat de verplaatsing naar de sporthal en de lange wachtrijen voor hen onhaalbaar zijn", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Daarom werd beslist om ook stemhokjes in het rusthuis te voorzien voor onze senioren. Zo kunnen zij ook hun stem uitbrengen zonder daarvoor een volmacht te moeten geven. Het is één van de belangrijkste peilers in het Oudenburgs beleid om iedereen te betrekken, en dus ook onze senioren.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober was maar liefst 18 procent van de kiesgerechtigden ouder dan 75 jaar. “Er dient hier zeker en vast rekening mee gehouden te worden”, besluit Dumarey. Ook omwonenden kunnen in het extra stembureau terecht.