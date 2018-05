Volkstuintjes in Ettelgem zijn volgende lente een feit 18 mei 2018

02u41 0 Oudenburg De inwoners van Oudenburg kunnen volgende lente aanspraak maken op een volkstuintje. Langs het Ettelgheempad in Ettelgem, tussen de Vijfwegstraat en de Oude Brugseweg, is een eerste strook van een weide van anderhalve hectare in gebruik genomen bij wijze van proefproject.

Drie arbeiders van de gemeente Oudenburg stopten zaden van onder meer pompoenen, erwten en zonnebloemen in de grond. "Het is de bedoeling om de percelen in het najaar te verdelen onder geïnteresseerde Oudenburgenaars, zodat de groententeelt in de lente van 2019 van start kan gaan. Inwoners van Oudenburg en deelgemeenten zullen zich via de website van Stad Oudenburg kunnen inschrijven voor het project. Op basis van de respons zullen we het aantal percelen vastleggen en kunnen we daarna stelselmatig nieuwe compartimenten aanleggen. Momenteel zijn we bezig met enkele praktische zaken op punt te stellen", leggen de aanwezige burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) en schepen Ulrike Vanhessche (SP.A) uit. Het stadsbestuur was al in 2013 bezig met de plannen voor de aanleg van volkstuintjes, maar kreeg na verschillende aanvragen geen toestemming van de Middenkustpolder. De teelt was namelijk voorzien op de site van het bufferbekken aan het eind van de Vijfwegstraat en het huidige Libellenpad, waarvan zowel de gemeente als de Middenkustpolder eigenaar van zijn. "Maar nu beschikken we over een weide waar vroeger paarden en ezels zaten", voegt burgemeester Ignace Dereeper nog toe. (BBO)