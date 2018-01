Volkscafé Sportwereld sluit na ruim 27 jaar 26 januari 2018

02u55 0 Oudenburg Vandaag is café Sportwereld op het Marktplein een allerlaatste keer open. Zaakvoerder Yannick Vandierendonck trekt er na 27,5 jaar de stekker uit.

"Aan alle mooie liedjes komt een eind. Ik wil het wat rustiger aan doen, want al die jaren in de horeca kruipen in de kleren", vertelt Yannick.





"Sportwereld is een echt volkscafé. Een pintje kost hier 1,70 euro en we hebben onze vaste klanten. Ach, ik ben iedereen toch zo dankbaar voor de vele mooie jaren. Al die tijd kon ik ook rekenen op mijn vrouw Magali Cattrysse (46). Om iedereen te bedanken ben ik vandaag tot 1.30 uur open voor een speciaal afscheidsfeest."





Streekfiguur

Yannick is een echte streekfiguur. Hij begon op zijn 15de te werken in de steenoven van Zandvoorde en was ook actief in hotel De Stokerij in Oudenburg.





Hij is ook betrokken bij verschillende lokale verenigingen. Zo is hij voorzitter van wielertoeristenclub Sportwereld, actief bij Feestcomité Centrum en de organisatie van Polderrock. "De komende jaren ga ik nog meehelpen met de organisatie van seniorennamiddagen en een bijspringen bij een lokale traiteur. Het café heb ik verkocht aan Jaak Lingier. Hij zal de komende maanden Sportwereld volledig herinrichten." Lingier was tussen 2008 en 2016 succesvol uitbater van taverne en restaurant Louis Clesse, vlak naast Sportwereld.





(TVA)