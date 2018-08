Vluchteling in levensgevaar na massale knokpartij BURGEMEESTER PETER VELLE (CD&V) TREKT AAN ALARMBEL BART BOTERMAN

08 augustus 2018

02u44 0 Oudenburg Twee rivaliserende groepen vluchtelingen zijn maandagnacht op de vuist gegaan rond de autosnelwegbrug over de Westkerkestraat. Eén Soedanees raakte levensgevaarlijk gewond. De onrust in de buurt bereikt een hoogtepunt, burgemeester Peter Velle (CD&V) trekt aan de alarmbel. "De situatie wordt stilaan onhoudbaar."

Menig buurtbewoner van de Westkerksestraat en de Waterstraat in Oudenburg werd maandagavond en -nacht opgeschrikt door een enorm kabaal. Twee rivaliserende groepen vluchtelingen, volgens buurtbewoners in totaal een vijftigtal mannen, raakten slaags rond de autosnelwegbrug. Ze bestookten elkaar met betonstenen van de wegenwerken. Volgens burgemeester Peter Velle (CD&V) drongen enkele vluchtelingen zelfs binnen in een tuinhuis in de Nieuwstraat op zoek naar spullen om zich te verdedigen. Toen eerder die avond de grote groep werd gesignaleerd, patrouilleerde de politie meermaals in de buurt, maar de agenten konden niet voorkomen dat de situatie volledig escaleerde.





Gevlucht in maisvelden

"Plots troffen onze ploegen twee gewonde personen aan op straat. Een van hen, een 31-jarige Soedanees, raakte levensgevaarlijk gewond bij de vechtpartij en ligt in het ziekenhuis. Een ander slachtoffer raakte lichtgewond. Er wordt volop onderzoek gevoerd", zegt Kris Depovere, korpschef van de politiezone Kouter. Verschillende vluchtelingen die bij de twee gewonden bleven, werden opgepakt en ondervraagd. Ze werden vrijgelaten met het bevel om het land te verlaten. De vermoedelijke daders hadden het op een lopen gezet en verspreidden zich in de maisvelden en de struiken naast de autosnelweg. Daar houden de transitmigranten - hoofdzakelijk Egyptenaren, Soedanezen en Eritreeërs - zich schuil om 's nachts op de snelwegparking in vrachtwagens te klimmen richting Engeland.





Te weinig agenten

Met slechts enkele beschikbare, nachtelijke patrouilles kon de lokale politie Kouter de situatie maar moeilijk de baas. "Dat capaciteitsprobleem is geen geheim en geldt voor alle politiezones. Als we versterking moeten oproepen vanuit Brussel, komt die hopeloos te laat", zegt korpschef Depovere. Er volgt nog overleg tussen de burgemeester, de lokale en federale politiediensten, het parket en de gouverneur van West-Vlaanderen om de massale aanwezigheid van vluchtelingen te controleren. "We zijn bezig met een plan, maar over de inhoud kan ik voorlopig niets kwijt", reageert waarnemend gouverneur Katrien Vandeputte. Gouverneur Carl Decaluwé is namelijk met verlof. De aanwezigheid van politie werd gisteren alvast verhoogd.





(Nog) geen kamp

Burgemeester Peter Velle (CD&V) ziet de situatie met lede ogen aan. "Ik ben de laatste om alle vluchtelingen over dezelfde kam te scheren, maar in Oudenburg mag geen vluchtelingenkamp ontstaan. De situatie wordt stilaan onhoudbaar en ik hoop op een oplossing. Ook de uitbreiding van de snelwegparking in Westkerke (een beslissing van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), red.) zonder extra beveiligingsmaatregelen, kan voor ons niet", stelt hij.





Intussen verhoogt de onrust in de buurt en bij de buurtbewoners. "Tot twee keer toe heb ik enkele vluchtelingen aangetroffen in mijn paardenstallen in de Waterstraat. Ik vroeg ze telkens om te vertrekken. Er moet nu echt een oplossing komen, want dit kan zo niet langer", zucht gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon (sp.a).