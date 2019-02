Vijf auto’s en vrachtwagen botsen op A10: één lichtgewonde en lange file Bart Boterman

05 februari 2019

11u52 0 Oudenburg Op de A10-autosnelweg in Oudenburg is dinsdagmorgen een ongeval gebeurd waarbij vijf auto’s en een vrachtwagen betrokken waren. Eén iemand werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 9 uur in de richting van Oostende tussen Jabbeke en de afrit Oudenburg. De precieze oorzaak is niet gekend. Wellicht remde een van de bestuurders vrij abrupt met een kettingbotsing als gevolg. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. Eén bestuurder liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval ontstond er meteen een lange file. Het was aanschuiven vanaf Loppem op de E40. De voertuigen werden getakeld. Rond 11 uur was de hinder voorbij.