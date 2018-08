Vier vluchtelingen gevat in maïsveld ACTIE MET TIENTALLEN AGENTEN, MAAR SLECHTS MAGERE 'BUIT' BART BOTERMAN

10 augustus 2018

02u25 0 Oudenburg De politie heeft gisteren een grootscheepse actie gehouden in Oudenburg tegen de tientallen vluchtelingen in de stad. De struiken en maïsvelden rond de snelwegparking werden uitgekamd, maar dat had een mager resultaat. De politie trof maar vier vluchtelingen aan, tientallen anderen waren al vertrokken.

Door de grote aanwezigheid van vluchtelingen in Oudenburg en de vechtpartij maandagavond ging de politie gisteren over tot actie. Rond 9 uur arriveerden twintig politievoertuigen en tientallen agenten aan de brug van de E40 in de Westkerkestraat. In de struiken, waar soms tientallen transmigranten zich schuilhouden, vond de politie enkel een berg vuilnis. Daarop kamden de agenten de maïsvelden en dierenstallen in de buurt uit, met behulp van een drone en een hoogwerker. Al leverde ook dat niet veel op.





Onrust

"We hebben maar vier jonge Egyptische mannen aangetroffen. Mogelijk werden de andere vluchtelingen getipt over de actie of voelden ze de bui hangen toen de politie woensdag een gelijkaardige actie hield in Jabbeke", denkt burgemeester Peter Velle (CD&V). In Jabbeke werden toen 66 vluchtelingen aangetroffen. "In Oudenburg heeft de actie op korte termijn wel effect gehad, maar dit is een internationaal probleem waarvan het einde nog niet in zicht is. Ik wil de vluchtelingen niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar hun aanwezigheid maakt onze inwoners ongerust", gaat Velle verder.





Mensensmokkel

De vier Egyptenaren werden geregistreerd, gefotografeerd, gefouilleerd en kregen het bevel het land te verlaten. "Sommigen hadden al tien uitwijzingsbevelen op zak. Het is dweilen met de kraan open. Wij moeten de wetgeving volgen en kunnen niet meer doen dan hen aanmanen te vertrekken", stelt korpschef Kris Depovere.





Er was ook een rechercheur aanwezig voor onderzoek naar mensensmokkel. In de maïsvelden werden wel rieken en harken gevonden, gestolen uit tuinhuizen tijdens de massale vechtpartij maandagavond. Het valt af te wachten wanneer de vluchtelingen opnieuw zullen opduiken in het straatbeeld.





Paardenstal

"Eind augustus zullen er vermoedelijk minder vluchtelingen opduiken in de stad aangezien de snelwegparking dan een maand sluit voor uitbreidingswerken. We pleiten nog altijd voor extra veiligheidsmaatregelen, anders wordt Oudenburg een nog grotere trekpleister", besluit burgemeester Velle.





Gisteren plaatse gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon overigens nog een opmerkelijke foto op zijn Facebookpagina. Woensdagmorgen trof hij voor de derde dag op rij tien vluchtelingen aan in zijn paardenstal. Hij maande ze opnieuw aan te vertrekken. Maar dat hebben ze gisterenmorgen blijkbaar allemaal gedaan, op vier na.