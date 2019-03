Vervroegde schepenwissel: Jaak Lingier geeft fakkel nu al door aan Romina Vanhooren Timmy Van Assche

08 maart 2019

15u03 4 Oudenburg Romina Vanhooren (Open Vld) neemt veel vroeger dan verwacht de fakkel over van Jaak Lingier (Open Vld) als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en als schepen. E igenlijk was de opvolging pas voorzien in 2021, maar Jaak kreeg zijn taken op politiek vlak niet gecombineerd met zijn professionele carrière .

Als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is Jaak Lingier toegevoegd als schepen aan het college. Tot de bevoegdheden behoren onder meer armoedebestrijding, jeugd, markten, seniorenbeleid, sociale economie en -zaken, volksgezondheid en woonbeleid. “Als bedrijfsleider van eerst chocolatier Jacali, daarna uitbater van bistro Louis Clesse en nu Jakri ben ik het gewoon om mij 100 procent te geven voor een project”, meldt Lingier. “Ik heb met heel veel enthousiasme mijn mandaat aanvaard, maar ik merk dat ik mij door mijn drukke agenda niet volledig kan toewijden aan de job. Daarom geef ik vandaag de fakkel door aan Romina.” Lingier neemt ook afscheid als gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober haalde hij als lijstduwer 1.084 stemmen. “Het voorzitterschap van het bijzonder comité en schepenmandaat werden sinds deze legislatuur samengevoegd. Daardoor is het takenpakket bijzonder zwaar en moet je je bijna fulltime kunnen vrijmaken. Het was voor mij gewoonweg onhaalbaar. Ik heb de knoop inderdaad snel in deze legislatuur doorgehakt.”

Droom die uitkomt

“Jaak heeft afgelopen decennia voor onze Open Vld-afdeling enorm veel betekend. Het siert hem dan ook om deze persoonlijke beslissing te nemen”, stelt Romina Vanhooren op haar beurt. “Met heel veel enthousiasme wil ik als schepen werk maken van een Oudenburg 2.0. De ervaringen die ik afgelopen jaren opbouwde in Brussel (ze is adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Sven Gatz, red.), wil ik komende jaren omzetten in een krachtig Oudenburgs beleid. Nog net voor mijn dertigste verjaardag schepen worden van de mooiste stad van Vlaanderen is een droom die uitkomt.”

Vriend kwijt

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) reageert. “Jaak is al mijn gehele politieke carrière mijn ‘compagnon du route’. Het is een voorrecht geweest om met hem zo nauw te kunnen samenwerken. Ik ken Jaak ook als een doener: wat hij doet, wil hij dan ook helemaal goed doen. Daarom begrijp ik zijn beslissing volledig. Ik verlies een persoonlijke vriend binnen het college, maar mag met Romina een zeer waardige opvolgster verwelkomen.”

Woensdag eedaflegging

Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) ontving al de ontslagbrief van Lingier. “Romina zal in de eerstkomende OCMW-raad van woensdag 13 maart bij mij de eed afleggen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Over de opvolging als gemeenteraadslid zal binnenkort binnen de Open Vld-fractie een beslissing worden genomen”, zegt Reynaert.