Verreiker in brand 09 juni 2018

In de Dorpsstraat in Ettelgem vloog donderdag rond 14 uur een verreiker in brand. De bestuurder was aan het rijden met het voertuig toen hij plots een brandgeur waarnam. De vlammen sloegen namelijk uit de achterzijde van de verreiker door een kortsluiting. De bestuurder kon de brand zelf blussen met brandblussers. De brandweer kwam nog ter plaatse voor nazicht.





(BBO)