Verkleden als Romeinse soldaat? Echt cool! 22 mei 2018

02u34 0 Oudenburg Eén keer per jaar komt de Romeinse geschiedenis van Oudenburg terug tot leven. Het was weer tijd voor het Romeins weekend, vooral op kinderen gericht.

Op het grasplein voor het Romeins Archeologisch Museum (RAM) kampeerden opnieuw 120 figuranten die de authentieke kledij en manier van leven tonen.





Een 40-tal kinderen trapte zaterdag het weekend op gang met het bouwen van een Romeins castellum met kartonnen dozen. Het échte feest was voor zondag en maandag. Naast het tentenkamp kon je er ook gevechten zien, maar voor de eerste keer ook paarden.





5.000 bezoekers

"Deze tiende editie was meteen ook een topeditie met zeker 4.000 à 5.000 bezoekers. Het was de eerste keer dat er paarden waren, dat was wel spectaculair. Berberpaarden waren de favorieten van de Romeinen. Doordat het publiek ze aan het werk kon zien op een weide achter de abdijhoeve, werd het evenement ook wat uitgetrokken over het volledige terrein", vertelt schepen Peter Velle. Het evenement richt zich vooral op kinderen.





"We hadden dit jaar heel wat workshops specifiek voor kinderen. Ook het bouwen op zaterdag was een schot in de roos en voor herhaling vatbaar. Samen met de muren van het castellum zag je het enthousiasme groeien", glimlacht schepen Peter Velle. (LBB)