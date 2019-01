Velle (CD&V) reageert op uithaal Dumarey (Open Vld): “Er was gewoonweg geen dossier rond parking Westkerke om over te dragen” Timmy Van Assche

08 januari 2019

10u48 0 Oudenburg Ex-burgemeester Peter Velle (CD&V) reageert op de uitspraak van Anthony Dumarey (Open Vld), die stelt dat er “geen dossier terug te vinden is op het stadhuis” over de snelwegparking van Westkerke.

“Ik werd pas afgelopen juni burgemeester en moest het stellen met de informatie die toen op het stadhuis voorhanden was, en met de toestand op het terrein. Ook ik beschikte, behalve een nota uit 2017 van de vorige burgemeester aan de gouverneur, niet over een dossier. Ik besloot zelf onmiddellijk contact op te nemen met de gouverneur en de kabinetten van ministers Ben Weyts en Jan Jambon (N-VA). Ik heb, tot mijn besluit van sluiting, echter nooit antwoord gekregen van de kabinetten. Van de meeste in de pers gemaakte beloftes kwam niks in huis. Er werd alleen verwezen naar de persberichten die het kabinet uitstuurde. Dat Dumarey nu zegt dat er geen dossieroverdracht plaatsvond tussen het vorige en nieuwe bestuur, is toch een vorm van natrappen. Er was gewoonweg geen dossier om over te dragen. Van de overlegmomenten in Brugge en Brussel beschik ook ik niet over een verslag. Als Dumarey het wil, bezorg ik hem wel mijn mails naar het kabinet Weyts, maar daar staat niks nieuws in dat niet in mijn besluit tot sluiting stond. Trouwens, een burgemeester beschikt persoonlijk nooit over welk officieel dossier dan ook. Die liggen steeds bij de bevoegde administraties. En in dit geval, voor wat de dagelijkse vaststellingen inzake transmigranten betreft, bij de politie. Ook het politiecollege en de gouverneur, met wie de nieuwe burgemeester moet samenwerken, zijn perfect op de hoogte van de situatie. ”