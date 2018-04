Velle als burgemeester naar verkiezingen? IGNACE DEREEPER GEEFT MOGELIJK VROEGTIJDIG SJERP DOOR BART BOTERMAN

10 april 2018

02u45 0 Oudenburg Als we de geruchten mogen geloven, geeft uittredend burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) zijn sjerp door aan partijgenoot Peter Velle nog voor de komende verkiezingen. "Ik wil niets bevestigen, noch ontkennen", reageert Dereeper.

In januari werd al bekend dat Ignace Dereeper (71), die sinds 1989 onafgebroken het ambt van burgemeester in zijn stad bekleedt, geen zesde ambtstermijn meer ambieert.





Hij zal niet meer op een lijst staan en laat het lijsttrekkerschap voor CD&V over aan zijn gedoodverfde opvolger Peter Velle (47), huidig tweede schepen. Dat zou unaniem op vraag van de Oudenburgse CD&V-afdeling zijn geweest. Een half jaar vooraleer hij definitief zou stoppen met politiek, zou hij echter al plaats ruimen voor Peter Velle. Een handige manoeuvre van zijn partij zodat hun kandidaat met enige voorsprong op andere lijsttrekkers de laatste rechte lijn naar de verkiezingen induikt?





"Iets op til"

"De beslissing om het burgemeesterschap door te geven, ligt in mijn handen en niet in die van mijn partij", reageert Ignace Dereeper. "Ik heb de CD&V in Oudenburg wel altijd een warm hart toegedragen en als trouwe partijman wil ik dat onze partij ook de volgende verkiezingen wint. Dat is al sinds 1966 zo, toen ik lid werd. Maar er is inderdaad iets op til en voorlopig wil ik niets bevestigen noch ontkennen. Ik ben bezig met een verklaring op te maken en er moet ook nog antwoord komen uit Brugge en Brussel (de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur, red.)."





Volmondig spreekt de burgervader zijn vroegtijdig vertrek uit het gemeentehuis nog niet uit, maar het zit er de volgende dagen of weken wellicht aan te komen. Peter Velle, die mogelijk nog voor de verkiezingen de burgemeesterssjerp mag dragen, wil voorlopig niet echt reageren. "Uiteraard ben ik op de hoogte van de geruchten in Oudenburg. Maar als er nog geen definitieve besluiten zijn, kan ik ook nog geen uitspraken doen. Ignace Dereeper is volgens de wet de burgemeester van Oudenburg en hij beslist over zijn mandaat", aldus Peter Velle, op dit moment schepen van onder meer Cultuur, Jeugd en Toerisme.





Niet op andere lijst

Volgens bronnen zou voormalig schepen Isabelle Capelle (CD&V), die door het mindere aantal zetels bij de verkiezingen van 2012 haar zitje als schepen kwijt was, reeds haar akkoord hebben gegeven om Peter Velle te vervangen als tweede schepen. De Ettelgemse zou al haar handtekening hebben gezet, maar ook zij wil niet antwoorden op de vraag of ze opnieuw schepen wordt in Oudenburg. Al beloofde Ignace Dereeper niet langer dan nodig te wachten vooraleer hij zou communiceren. "Er zijn andere geruchten die ik overigens wel volledig de kop wil indrukken. Het klopt dat ik werd gevraagd door andere partijen nadat ik aan de kant werd geschoven, maar wie mij kent, weet dat ik nooit op een andere lijst dan CD&V zou gaan staan", besluit Dereeper.