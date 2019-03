Veel volk op infomarkt over mogelijke komst windturbines: “Groene energie is nodig, maar of het wel mooi is?” Timmy Van Assche

14 maart 2019

20u19 0 Oudenburg Aspiravi en Storm richtten in Jabbeke, Gistel en Oudenburg een infomarkt in over de mogelijke komst van vijftien windturbines langs de E40 en A10. De opkomst en interesse was groot: vele inwoners zitten met een pak vragen en de meningen lopen uiteen. “We willen alvast open communiceren met alle betrokkenen”, zegt communicatiemanager Eveline Milonas.

Aspiravi en Storm, twee Belgische projectontwikkelaars in hernieuwbare energie, onderzoeken om in Gistel, Oudenburg en Jabbeke vijftien nieuwe windturbines te bouwen. De studie over de milieu-effecten, het bekende MER-onderzoek, start nog dit jaar. In Gistel, waar al zes windturbines staan, zouden er drie turbines kunnen bijkomen aan de noordzijde van de E40. Op grondgebied van Oudenburg kunnen er vijf turbines gebouwd worden - drie in Westkerke, twee in Ettelgem -, en in Jabbeke zeven tussen de A10 en E40. Eerder al spraken de stadsbesturen van Gistel en Oudenburg zich positief uit, in Jabbeke werd terughoudend gereageerd. Dat de windturbines er komen, is helemaal nog niet zeker. Maar Aspiravo en Storm willen het grote publiek nu al informeren met infomarkten.

Open communicatie

Met een drankje en hapje kregen de inwoners van de drie gemeenten alle informatie over de windturbines. “Eigenlijk moet je al vroeg beginnen met mensen te informeren. Een open communicatie is dan ook zeer belangrijk”, stelt Eveline Milonas, communicatiemanager bij Storm. “De inwoners kennen de streek zeer goed en willen dan ook weten wat er misschien in hun buurt zal gebeuren. We proberen op alle mogelijke vragen een antwoord te bieden. We benadrukken ook dat het project in een vroege onderzoeksfase zit.” In Gistel kwam zo’n honderd geïnteresseerden naar de infosessie, in Jabbeke een veertigtal. Oudenburg was als laatste aan de beurt en ook hier kwamen zo’n zeventig bewoners hun licht opsteken. Zo kregen ze te zien dat het totale project zo’n 51.000 huishoudens kan voorzien van groene stroom, maar zagen ze ook simulatiebeelden en een uitgewerkte geluid- en slagschaduwperimeter.

Verschillende meningen

Jo Cloet en Bert Moenaert wonen in de Noordstraat, nét in gebied waar slagschaduw kan zijn, en houden er een dubbel gevoel aan over. “We wonen al sinds eind jaren zeventig in de straat en hebben altijd gehouden van het landelijke karakter van de streek. Alleen hebben we de zone waar mogelijks de turbines komen, sterk zien veranderen. Vroeger hadden we zicht op het naburige Reigerbos, maar daar staan nu serres voor. Ook de drukte op de snelweg E40 is alleen maar toegenomen. We zijn heus niet tegen groene energie, maar of het mooi is, is een andere vraag. We vrezen dat de windturbines de deur open zet naar meer industrie in het landelijke gebied. Want straks komen er windturbines en daarna misschien een fabriek?”

Noël Alleyn en Francine Blondé uit de Goedeboterstraat vallen net uit de zone met slagschaduw. “Vanuit onze living zien we nu al de windturbines van Gistel. We hebben daar geen last van. We staan heel positief tegenover het project, maar worden ook niet getroffen door geluidshinder of slagschaduw.”

Freya Decoster woont langs de Vaartdijk-Zuid in Ettelgem en komt met papa Wim haar licht opsteken. “We zouden net uit de geluid- en slagschaduwperimeter vallen. We zijn pro groene energie, want papa heeft bijvoorbeeld al een kleine windturbine en zonnepanelen. Nee, ik vermoed niet dat ik hier hinder van zal ondervinden. Ik woon nu al vrij dicht bij de spoorweg en snelweg, maar heb daar geen last van. Straks kijk ik misschien uit op een turbine, maar liever dat dan een nieuw serrecomplex dat voor veel lichtvervuiling zorgt.” Ann Desmedt leidt een gemengd landbouwbedrijf dat pal in het midden komt te liggen van drie windturbines. “De turbines zouden zelfs op onze percelen komen te liggen. Voor het bouwen van de turbines en aanleggen van een weg zouden we een financiële compensatie krijgen. We hebben groene energie echt nodig en uit de eerste plannen lijken we geen hinder te zullen ondervinden.” Ook Anns papa, Jozef, komt zich informeren. “Er wordt steeds gezegd dat de veestapel moet afnemen. Wel, misschien kan er voor elke windturbine extra ook een koe meer gehouden worden. Dat is een win-winsituatie voor iedereen, toch?”

Ook het Oudenburgse stadsbestuur bracht een bezoek aan de infomarkt. Bij Aspiravi en Storm laten ze weten dat de windturbines aan de hand van sensoren kunnen meten wanneer er slagschaduw en geluidshinder kan optreden. Zo mag er niet meer dan acht uur slagschaduw per jaar of een half uur per dag zijn. Meer info: www.windparke40riethof.be voor Ettelgem en Jabbeke, of www.windparke40moerdijk.be voor Gistel en Westkerke.