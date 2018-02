Veel te vroeg voor schaatspret op vijvers en plassen 27 februari 2018

Wie dacht de ijsschaatsen komende winterdagen van zolder te kunnen halen, is er allicht aan voor de moeite. De plassen in onze streek zijn onvoldoende dichtgevroren voor een schaatspartijtje.





In Diksmuide liet burgemeester Lies Laridon (CD&V) op elf plaatsen de ijsdikte meten. Hendrik Mostrey van de technische dienst ging op pad met boormachine en meetlat. "Op de vijvers bij het Esenkasteel en in het stadspark is de ijsdikte twee centimeter. Op de beekjes en ondergelopen weides achter centrum De Rhille bij de Blankaart is het zelfs nog open water. Veel te vroeg dus om de schaatsen aan te binden, daarvoor moet het ijs zeker tien centimeter dik zijn. Als het blijft vriezen dan groeit het ijs een halve centimeter per nacht. Van zodra het aan de kant vijf centimeter is, ga ik beveiligd het ijs op om in het midden van de plas te meten."





Er staan nog geen verbodsbordjes, omdat het ijs zichtbaar te dun is. Eén stok erop werpen en het ijs breekt al. "Door de wind was er voldoende deining om de Eernegemse Stationsput ijsvrij te houden", vertelt burgemeester Karl Bonny (CD&V). "Pas wanneer het windstil is, zou de situatie kunnen veranderen, maar daar ziet het niet naar uit."





Ook de Keignaert in Zandvoorde en de vijvers in het Oostendse Maria-Hendrika- en Leopoldpark zijn ijsvrij. Schaatsen op het wachtbekken in Kortemark is niet aan de orde. "Er ligt hier en daar wel al wat ijs, maar de eendjes kunnen er nog lustig tussen door zwemmen. De vrieskou zal toch nog een flink stuk langer moeten aanhouden", stelt burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). In Bredene staan verbodsbordjes langs de Noord-Edestraat en de vijver in het domein Grasduinen, om mogelijke waaghalzen van het dunne ijs te houden. Het ijs is eveneens niet dik genoeg. Het OCMW van Oostende raadt intussen oudere inwoners aan om niet-dringende boodschappen uit te stellen en over te laten aan thuiszorgmedewerkers. (TVA/LBB/SVR/GUS)





