VBS Heilige Familie krijgt gloednieuw schoolgebouw BBO/TVA

28 februari 2019

14u56 0 Oudenburg De Vrije basisschool Heilige Familie in Oudenburg krijgt een volledig nieuw schoolgebouw. Het gebouw dat vroeger dienst deed als internaat van de voormalige Sint-Andreasinstituut ruimt plaats voor een nieuwbouw. “We hopen om onze intrek te nemen in 2023", zegt directeur Sabine Biebauw.

De subsidiedossier loopt al sinds 2005. Het was 14 jaar wachten op een doorbraak. “Sinds afgelopen zomer is ons dossier eindelijk in een versnelling geraakt. De knoop is doorgehakt. Alle leerlingen en leerkrachten kijken ernaar uit om binnen enkele jaren naar een gloednieuw schoolgebouw te verhuizen, dat is uitgerust met de nieuwste technologieën en voldoet aan laatste normen. Dit zal onze school een enorme boost geven. Ons huidige gebouw in het Stedebeekpad is tot op de naad versleten”, getuigt directeur Sabine Biebauw.

Het internaat van de voormalige Sint-Andreasschool achter de bibliotheek, waar nu nog enkele klasjes van de basisschool zitten, gaat allicht in het najaar van 2020 tegen de vlakte. De bouwplannen zijn volop in de maak. “Na de intrek zal ons huidige gebouw in het Stedebeekpad worden afgebroken. Daarna zal dat terrein allicht verkocht worden”, aldus de directeur. In de Hoogstraat wijzigt niets want het schoolgebouw van het voormalige Sint-Andreasinstituut blijft bestaan en doet onder meer dienst als kinderdagverblijf.

VBS Heilige Familie telt ongeveer 230 leerlingen en 110 in de afdeling in Ettelgem. De school valt onder Katholiek Onderwijs Hinterland.