Vandalen richten ravage aan in Chirolokaal 02 juli 2018

Vandalen hebben het afgelopen weekend een ravage aangericht in het Chirolokaal in de Dorpsstraat van Oudenburg. Ze gingen het lokaal binnen door een venster eruit te gooien. Binnen leefden ze zich uit op zowat alles die ze konden vinden. "Het was een grote puinhoop", zucht hoofdleider Niko Lebeke. "De lokalen lagen vol met eieren, verf en mosterd. Op heel wat muren werd graffiti gespoten. Maar ook tafels en stoelen kregen de volle laag. Er werden heel wat spullen buiten gegooid en drank en voeding volgen in het rond. Maar het ergste is dat ze cola hebben uitgegoten over onze geluidsboxen, die we pas vorig jaar aankochten, en in onze geluidsinstallatie. Het is nog maar de vraag of die nog zullen werken." De Chiro deed een oproep om helpers te vinden en ruimde gisteren met een tiental vrijwilligers het lokaal op. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie tips heeft over het vandalisme, kan contact opnemen met de politie. (LBB/JHM)