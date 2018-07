Van 'Louis Clesse' naar 'Dé Clesse' ECHTPAAR BLAAST ICONISCH RESTAURANT NIEUW LEVEN IN BART BOTERMAN

26 juli 2018

02u48 0 Oudenburg Na maanden leegstand is de bekende zaak Louis Clesse verkocht aan restaurateurs Patrick Konings en Jesica Zoete uit Veurne. De zaak wordt omgedoopt tot 'Dé Clesse' en heropent op 10 augustus. Zoontje Imilio (9) ziet het alvast zitten. "Ik begin meteen met poetsen."

De horecazaak Louis Clesse is sinds 2009 een begrip in Oudenburg. Het restaurant is vernoemd naar de bekende schilder en werd gebouwd in diens voormalig huis, op de Markt. Het restaurant floreerde onder oprichter Jaak Lingier, die het in 2016 verkocht. De nieuwe uitbater André Meulman, echtgenoot van Oostends schepen Martine Lesaffre, kon het succes niet doortrekken en ging eind 2017 failliet. Sindsdien stond de zaak stof te vergaren.





Grote kans

"Dat Louis Clesse te koop stond, zagen we als een grote kans", vertellen kersverse eigenaars Patrick Konings (39) en echtgenote Jesica Zoete (34) uit Veurne. Tot afgelopen vrijdag waren Patrick en Jesica nog de uitbaters en huurders van 't Witte Huis in Avekapelle. Patrick baatte eerder Continental in Middelkerke uit, Jesica is bekend van het voormalige Kazou in Zandvoorde. "Dé Clesse is een bekende, klinkende naam die wij opnieuw groot willen maken. De naam verandert van 'Louis Clesse' naar 'Dé Clesse'. Tenslotte noemt iedereen het restaurant zo", vertellen Patrick en Jesica.





Moeilijke bevalling

De aankoop van het restaurant had blijkbaar heel wat voeten in de aarde. "Dat is een moeilijke bevalling geweest", getuigt Jesica. "Dé Clesse wordt een combinatie van restaurant, bistro en theehuis. We mikken op een breed publiek. Onze specialiteiten zijn visgerechten en varkensvlees. Mijn vader was visser en de passie voor vis heb ik van jongs af aan", aldus Jesica.





Het varkensvlees komt van de ambachtelijke boerderij en slagerij De Heerlijkheid in Vladslo. "We zullen ook kindermenu's aanbieden, zodat gezinnen of families niet moeten aarzelen", zegt Patrick.





Ze hebben overigens nog een extra troef. Hun twee Göttinger minivarkens en twee hangbuikzwijntjes verhuizen mee naar de tuin van Dé Clesse.





Hebben de nieuwe uitbaters trouwens geen schrik van het populaire Jakri naast Dé Clesse (geopend door Jaak Lingier, nvdr) ?





"In Oudenburg is er meer dan genoeg potentieel cliënteel. Dat Dé Clesse heropent, is volgens ons goed voor de algemene aantrek van het Oudenburgse marktplein. Jaak is een populair volksfiguur en we beschouwen hem eerder als een collega dan een concurrent", reageren ze.





Op 10 augustus is het zover. "Maar we moeten nog veel doen om op tijd klaar te geraken", voegt zoontje Imilio (9) toe. Hij ziet het nieuwe avontuur alvast zitten. "Ik begin alvast met poetsen."





Er wordt intussen nog personeel gezocht.





Geïnteresseerden kunnen mailen naar restaurantdeclesse@gmail.com.