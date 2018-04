Uurtje over sport in RAM 20 april 2018

02u50 0

Erfgoedkring 8460 organiseert zondag om 10 uur een 'Oudenburgs uurtje' in het thema van sport. Vijf eminente sportfiguren zullen in het RAM, in de Markstraat 25, vertellen over hun belevenissen. Zo verneem je waarom de lokale voetbalploeg 'White Star' heet. De coureurs van de Mosquito's plakken verder een 'tube', de 'hoofdvogel' wordt afgeschoten, je kan 'bollen en vissen', en staat een partijtje biljart klaar.





Voor de liefhebbers is er een 'wespendrankje' als aperitief. Leden van 8460 mogen gratis binnen, niet-leden betalen 3 euro. Meer info op 059/56.84.00. (TVA)