Uitbaters Plantencentrum De Vrijboom: "Verkoop kwam op goede moment" 24 augustus 2018

02u32 0 Oudenburg Boudewijn Gadeyne (57) en Dorine Vandenberghe (54) stoppen na 31 jaar eind dit jaar met Plantencentrum De Vrijboom. "De verkoop kwam op een goed moment. De zaak was verouderd en er is geen opvolging", getuigt het echtpaar. Er komt een Okay-supermarkt in de plaats.

Boudewijn was tuinaanlegger toen hij met de zaak begon. "We hadden een kleine serre voor perkplanten, maar de vraag werd groter en groter. Dorine en ik besloten uiteindelijk om een plantencentrum op te richten", vertelt Boudewijn. "De eerste jaren werkten we 7 op 7. De zaak was een groot succes. Er volgden liefst 28 goede jaren met veel vaste klanten en zonder tegenslagen. Maar nu zijn onze serres verouderd en de zaak draaide de laatste jaren toch wel minder goed. Bovendien is er veel concurrentie van het internet", getuigt het echtpaar. "Er is ook geen opvolging om de zaak over te nemen. Onze dochters Annelies en Karlien, 28 en 25 jaar oud, streven hun eigen dromen na. Dat vinden we trouwens prima. De verkoop aan de Colruyt-Groep kwam eigenlijk op het goede moment", gaat Dorine verder.





Niet verhuizen

Volgens de plannen zal het gebouw van Okay zich rechts van de serres bevinden, achter de huizen in de Ettelgemsestraat. "De verbinding tussen ons huis en de zaak wordt dichtgemetst. We blijven hier namelijk wel wonen. Met de verkoop wordt ons terrein ongeveer een zesde kleiner", aldus Boudewijn. Hij gaat zich opnieuw concentreren op tuinaanleg en tuinonderhoud, zoals in zijn beginjaren. (BBO)