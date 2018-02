Truck met kraan hapert aan brug 09 februari 2018

02u53 1

Een vrachtwagen met een kraan erop is woensdagavond rond 19 uur blijven haperen aan de autosnelwegbrug over de Ettelgemsestraat. Zowel de kraan als de betonnen balk aan de brug raakten beschadigd. De politie zorgde voor de nodige vaststellingen en signalisatie. Even later kon het voertuig op eigen houtje terug wegrijden. (BBO)