Traktatie voor klanten die Lode & Heidi redden 20 augustus 2018

Bubbels en hapjes het hele weekend lang, om de vaste klanten te bedanken. Dat was de insteek van de Vlotte Doorgang Actie bij Groenten en Fruit Lode & Heidi in de Westkerksestraat in Oudenburg. "Want zonder hen hadden we de twee jaar durende wegenwerken niet overleefd", vertelt zaakvoerder Lode Lammertyn. De straat is sinds vrijdag opnieuw open.





"Heel wat klanten gingen in op onze uitnodiging. Het was ongewoon druk dit weekend. De bedankingsactie zat er misschien voor iets tussen, maar de heropening van de straat wellicht ook wel", lacht Lode Lammertyn. "We kunnen nu opnieuw vooruit kijken." (BBO)