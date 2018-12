Toekomstig burgemeester Dumarey (Open Vld): “Stedebeekpad wordt niet verder afgewerkt, bewoners kunnen gerust zijn” Timmy Van Assche

07 december 2018

18u54 0 Oudenburg Het toekomstige stadsbestuur zal de plannen niet doorzetten om een oude, ingebuisde beek terug open te maken. Met de bewoners wordt een beheersovereenkomst opgesteld.

In het eerste kwart van dit jaar maakte het stadsbestuur bekend dat het de voormalige Stedebeek - tussen de Westkerkestraat over de Hoogwegel en Brouwerijstraat - opnieuw wou opengooien, inzaaien en heraanleggen als wandelpad. Het plan zo’n twintig eigenaars schrikken: de oude en ingebuisde beek loopt onder hun perceel. Velen hebben er - al dan niet met een vergunning - tuinhuis op geplaatst of hun tuin uitgebreid. Bij anderen loopt de strook vlak voorbij hun keuken of living. “Bij elke aankoop worden bewoners nochtans ingelicht over de juridische situatie. Ze weten dat een stuk van hun perceel openbaar domein is: de provincie is eigenaar, de stad is beheerder”, zei ex-burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) destijds. “De provincie, eigenaar van de beek, heeft geen toestemming gegeven voor dit project. Bewoners worden enkel met een aangetekende brief ingelicht", antwoordde Anthony Dumarey (Open Vld), toen nog in de oppositie.

Beheersplan

Uiteindelijk gaven niet alle bewoners gehoor aan de aangetekende brief van de stad. Enkel tussen de Westkerkestraat en Hoogwegel is de strook grond vrijgemaakt. “We zullen de aanleg van het pad op dit stuk nog afwerken”, zegt huidig burgemeester Peter Velle (CD&V). “Maar verder zullen wij, in de paar weken die deze legislatuur nog rest, geen verdere actie ondernemen." Ook Dumarey, die vanaf januari burgemeester is, plant met zijn nieuwe coalitie geen verdere actie. “Dit hele project was te gek voor woorden. De Stedebeek is al sinds de jaren zestig dicht en niemand heeft hier baat bij. We hebben alle bewoners al gerustgesteld: de coalitie Open Vld, Sp.a en N-VA zal de Stedebeek niet opengooien. Samen met de eigenaars zullen we een beheersovereenkomst opstellen over het gebruik van de Stedebeek, waarbij ze wel instaan voor het onderhoud. Deze zaak is gewoon een kwestie van gezond verstand.”