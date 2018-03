Supportersclub Waait Star houdt eerste quiz 07 maart 2018

02u45 0

De officiële supportersclub van Koninklijke White Star Oudenburg telt na nog geen jaar al 250 leden. Ongezien voor een voetbalploeg uit tweede provinciale. "Onlangs maakten veertig supporters zelfs een busverplaatsing in de vrieskou naar De Ruiter", vertelt pr-verantwoordelijke Stefaan Reynaert. "Uiteraard mogen nieuwe supporters zich nog steeds melden." Leden krijgen korting op hun seizoenskaart en kunnen deelnemen aan leuke evenementen. Zo organiseert de club op vrijdag 9 maart voor het eerst een quiz. Om 19.30 uur worden de deelnemers verwacht in de kantine van White Star. Info en inschrijvingen via Facebook of dewaaitstar@gmail.com. (TVA)