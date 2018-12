Supporters White Star schenken mooie som aan voedselbedeling Timmy Van Assche

19 december 2018

18u20 0 Oudenburg De Waait Star, de officiële supportersclan van voetbalclub White Star Oudenburg, overhandigde een cheque van 350 euro aan voedselbedeling Kerit.

“Dezer dagen worden heel wat acties op poten gezet voor het goede doel in het kader van de Warmste Week. We wilden ook plaatselijk onze bijdrage doen”, zegt PR-verantwoordelijke van De Waait Star Stefaan Reynaert. “We organiseren iedere thuismatch een pronostiek. Normaliter gaat de helft van de opbrengst naar de club, de helft naar wie de juiste score voorspelde. Het ingezamelde bedrag van de match van 16 december, 100 euro, schenken we integraal aan het goede doel. De organisatie levert dan ook schitterend werk voor wie het moeilijk heeft in Oudenburg.” Het bestuur van White Star Oudenburg engageerde zich meteen om dat bedrag te verdubbelen. Ook de spelers doen hun duit in het zakje en legden 50 euro samen. Tot slot schenkt ook hoofdsponsor Rik Vanhee, die op zondag 8 december de pronostiek had gewonnen, zijn winstdeelname aan het goede doel. “Op die manier komen we aan het mooie bedrag van 350 euro. Met haar actie wil De Waait Star aantonen dat voetbal niet alleen een feest op én naast het veld is, maar ook een grote maatschappelijke betrokkenheid in zich heeft”, besluit Reynaert. De supportersvereniging is een unicum in de provinciale reeksen van het voetbal. Meer info op hun Facebookpagina.