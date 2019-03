Straffe buit tijdens zwerfvuilactie: 44 vuilniszakken vol afval opgehaald Timmy Van Assche

16 maart 2019

19u49 0 Oudenburg Tijdens een grote zwerfvuilactie werden maar liefst 44 zakken afval opgehaald langs verschillende Oudenburgse wegen.

Ondanks de strakke wind tekenden dertig vrijwilligers - zowel individueel als in groep, zoals jeugdvereniging De Rode Valken - present voor een grote zwerfvuilactie in het kader van ‘Mooimakers', een campagne van de Vlaamse overheid. Er werd naar schatting 600 kilogram afval opgehaald, goed voor 44 vuilniszakken. Daarbij bijvoorbeeld flesjes, blikjes en verpakkingenVerder werden ook glazen flessen en een verkeersbord opgeruimd. “Met deze grote lenteschoonmaak willen we zwerfvuil blijvend onder de aandacht brengen. Samen gaan we voor een propere stad”, besluit schepen Gino Dumon (sp.a).