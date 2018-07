Stijn Jonckheere trekt N-VA-lijst, Marc Gilliaert is lijstduwer 25 juli 2018

Oppositiepartij N-VA heeft haar volledige kieslijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De top vijf wordt gevormd door lijsttrekker Stijn Jonckheere, Chris Christiaen, Marnix Dierendonck, Veerle Vanden Auweele en Pieter Gilliaert. De 21-koppige lijst wordt afgesloten door Johan Vanhecke, Betty Vansteenbroek en lijstduwer Marc Gilliaert.





"Het is tijd voor actie en dit kan enkel vanuit de bestuurderszetel. We willen een gezonde stad, zowel op het vlak van financiën, mobiliteit, als van veiligheid", zegt Jonckheere.





N-VA oppert onder andere voor de oprichting van een kwaliteitsdienst bij openbare dienstverlening, meer verantwoordelijkheid te geven aan het stadspersoneel, zone 30 in de dorpskernen en het vernieuwen van het park rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk. (TVA)