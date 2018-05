Sterretjesweide om ongeboren kinderen te herdenken 05 mei 2018

Er komt een zogenoemde sterretjesweide in Oudenburg, een plaats waar ouders van doodgeboren kinderen hun verlies kunnen verwerken. Het voorstel van gemeenteraadslid Marnix Dierendonck (N-VA) werd donderdagavond goedgekeurd in de gemeenteraad. "Ouders van een doodgeboren kindje hebben vaak geen fysieke plaats waar ze heen kunnen om hun verdriet te verwerken. Zeker als de zwangerschap nog geen 180 dagen duurde en er dus geen geboorteakte is. Sinds een decreet van maart 2014 kunnen ouders wel aanspraak maken op een sterretjesweide met begrafenis of crematie, ongeacht zwangerschapsduur of geboorteakte. Zo'n gedenkplaats was er nog niet in Oudenburg", aldus Marnix Dierendonck, die dertig jaar geleden zelf met de problematiek kampte. Hij stelde voor om een sterretjesweide in het geboortebos in Roksem aan te leggen, maar dat is wettelijk gezien onmogelijk omdat er zich ook een speelplein bevindt. Het gemeentebestuur gaf aan dat de sterretjesweide wellicht op een van de vier begraafplaatsen komt. (BBO)