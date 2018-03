Steeds meer inwoners registreren zich voor orgaandonatie 20 maart 2018

Steeds meer inwoners geven hun uitdrukkelijke toestemming dat hun organen mogen gedoneerd worden na hun dood. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Romina Vanhooren (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraad. "Sinds 2012 promoten we de registratie op de stedelijke site. Er liggen ook flyers, affiches en pancartes in het stadhuis. In de toekomst zullen we dit opnieuw promoten via sociale media en ons stadsmagazine", zegt schepen Johan Tanghe (CD&V). Vanhooren wil dat er nóg sterker wordt ingezet op registreren. "We kunnen bezoekers van het stadhuis vrijblijvend vragen om zich te registreren. Eén donor kan tot acht mensenlevens redden." Wettelijk geldt de stilzwijgende toestemming voor orgaandonatie. Familieleden kunnen bij het overlijden van een familielid echter verzet aantekenen, waardoor een donatie onmogelijk wordt. Om dit te vermijden, moet je je uitdrukkelijke toestemming geven bij de stedelijke dienst burgerzaken. (TVA)