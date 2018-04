Stedelijke diensten niet toegankelijk door werken 25 april 2018

De stedelijke diensten in het stadhuis en De Groote Poorte in Weststraat in Oudenburg zijn vandaag in de voormiddag niet toegankelijk.





Er staan namelijk werken aan de elektriciteitsvoorzieningen in de straat gepland, waardoor niet kan gewerkt worden. Ook de bibliotheek zal in de voormiddag gesloten zijn, aldus het stadsbestuur.





(BBO)