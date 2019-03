Stadsbestuur steunt zwerfvuilacties, maar zet voorlopig geen camera’s in tegen sluikstorten Timmy Van Assche

08 maart 2019

15u08 0 Oudenburg Op zaterdag 16 maart organiseert het stadsbestuur van Oudenburg een grote lenteschoonmaak. Verenigingen maken aanspraak op een subsidie als ze mee de handen uit de mouwen steken. Het plan om mobiele camera’s in te schakelen tegen sluikstorten, werd nog niet besproken door de meerderheidspartijen.

Al jaar en dag helpen inwoners van Oudenburg, lokale scholen en verenigingen een stukje van hun stad proper te maken en te houden. Het stadsbestuur verleent logistieke en materiële steun voor zwerfvuilacties. Het is zelfs mogelijk om een subsidie te ontvangen van 15 euro per anderhalve kilometer baan of 45 euro per hectare. Per vereniging is er een plafond tot 100 euro, maar hoe dan ook is deze bijdrage mooi meegenomen. “Het gaat om manuele opruimacties. Ons doel is de inwoners van Oudenburg bewust maken van het feit dat plastiek en rommel niet thuishoren langs de straten van onze stad. Graag willen wij de verenigingen oproepen om ook hun steentje bij te dragen en om samen met hun leden een opruimactie te organiseren in de buurt. Via de website http://www.mooimakers.be/actiekaart kan elke vereniging zich een stukje grond toe-eigenen om zwerfvuilvrij te houden”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). “Wie geen lid is van een vereniging, maar wel minstens vijf mensen bereid vind om samen een zwerfvuilactie te organiseren, kan ook deze subsidie aanvragen. Die toelage kan bijvoorbeeld kan gebruiken om voor de deelnemers een drankje of een gezond tussendoortje te voorzien.”

Materiaal

Alle materiaal zoals handschoenen, prikstokken of vuilniszakken, kan ontleend worden bij de milieudienst. “We vragen iedereen een fluohesje te gebruiken tijdens deze actie. Ook die zijn te verkrijgen bij de stad”, vervolgt Dumon. “Onlangs hebben we twee hippe en superhandige bolderkarren aangeschaft, die het afval inzamelen wat handiger maken als je met een groep onderweg bent.” Voor praktische afspraken, deelname en het ontlenen van het materiaal kan je terecht bij de milieudienst via 059/56.84.56 en milieu@oudenburg.be.

Camera’s

Eerder schakelden andere gemeenten in de regio, zoals Ichtegem, Koekelare en Kortemark, mobiele camera’s in tegen sluikstorten en zwerfvuil. In Oudenburg liggen die plannen nog niet op tafel. “We hebben hier met de meerderheid nog niet over gesproken”, zegt Dumon. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) besluit: “Ik ben geen voorstander om overal camera’s op te hangen en een Big Brother-gevoel te creëren. Maar mobiele camera’s volledig uitsluiten, doen we niet."