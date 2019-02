Stadsbestuur start ‘geijkte procedure’ op voor laatavondopening stadhuis Timmy Van Assche

26 februari 2019

18u47 0 Oudenburg Na overleg met de vakbonden zal het stadsbestuur een procedure opstarten waarbij het personeel kan aangeven of ze al dan niet voorstander zijn van een laatavondopening van het stadhuis.

Meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en sp.a zouden twee keer per maand het stadhuis ook ‘s avonds willen bemannen. “Dit is een meerwaarde voor de inwoners", motiveert de beleidsploeg haar idee. Nadat eerder een interne nota werd verspreid, is er nu overleg geweest tussen het stadsbestuur en de vakbonden. “We zullen nu de geijkte procedure opstarten", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) na afloop. “Dit betekent dat de personeelsleden op een neutrale plaats - al dan niet anoniem - hun opmerkingen of opinie kunnen geven. Zo kunnen we in een goeie en constructieve sfeer mogelijks het project opstarten.” Begin april staat opnieuw overleg tussen de stad en bonden gepland.