Stadsbestuur roept baasjes op om huisdierensticker af te halen op stadhuis Timmy Van Assche

20 maart 2019

13u50 0 Oudenburg De afgelopen maanden werden zo’n honderd huisdierenstickers verspreid onder de Oudenburgse inwoners. Dat kan beter, meent schepen Gino Dumon (sp.a) die met het stadsbestuur diereneigenaars oproept om de sticker in huis te halen.

Sinds mei is het mogelijk om huisdierenstickers te verkrijgen. Op zo’n sticker kunnen baasjes vermelden hoeveel dieren er zich in huis bevinden in geval van brand. De afgelopen maanden zijn er een honderdtal stickers verspreid onder de Oudenburgse inwoners en dat kan beter volgens het stadsbestuur. “Vandaar een warme oproep om een sticker af te halen en deze op een zichtbare plaats aan te brengen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Wij dragen onze huisdieren een warm hart toe. Daarom is het belangrijk dat als je woning brand zou vatten de brandweer op de hoogte is dat er huisdieren aanwezig zijn. Als eigenaar van een huisdier vermeld je op de sticker welke huisdieren je hebt. Duid dit aan met een watervaste stift op de voorkant van de sticker.” Die hang je vervolgens aan de voordeur of raam aan de straatkant. Zo weten hulpverleners dat er huisdieren aanwezig zijn en kunnen ze de beestjes redden.

“Huisdier speelt belangrijke rol”

“Voor het eerst is er in Oudenburg een schepen van dierenwelzijn”, zegt bevoegd schepen Gino Dumon, “en ik wil die taak dan ook goed uitvoeren. Het is belangrijk om bij risicosituaties, zoals een brand, ook aandacht te hebben voor de dieren. Huisdieren spelen vaak een zeer belangrijke rol in een gezin. Door middel van een simpele sticker kan er heel wat leed voorkomen worden.”