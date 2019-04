Stadsbestuur neemt leegstand onder de loep: “Achterpoortjes moeten dicht” Timmy Van Assche

01 april 2019

16u32 2 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg werkt op dit moment aan een aangepast reglement voor leegstaande panden. “Op dit moment wordt op 21 panden een leegstandtaks betaald. Maar de lijst met leegstaande panden is minstens dubbel zo groot. De achterpoortjes moeten dicht.”

Eigenaars van leegstaande panden betalen een taks van 1.200 euro per jaar. Die belasting kan elk jaar verdubbelen met een plafond tot vier jaar. “Op dit moment wordt op 21 panden een leegstandtaks betaald”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Maar de lijst van leegstaande panden is minstens dubbel zo groot. Hier moeten we paal en perk aan stellen. Er zijn verschillende redenen waarom op bepaalde leegstaande panden geen leegstandtaks wordt betaald: een woning raakt niet verhuurd, er wordt geen nieuwe uitbater gevonden van een voormalige handelszaak of het pand wordt twijfelachtig bestempeld als opslagplaats. Er zijn te veel achterpoortjes waardoor eigenaars van leegstaande panden ontsnappen aan de taks. En die achterpoortjes moeten dicht.” Het schepencollege werkt aan een aangepast reglement dat – als alles goed verloopt – in juni in de gemeenteraad moet komen. Een van de acties om leegstaande panden een functie te geven, is ze in te vullen als pop-upwinkel.

“Lang proces”

Een specifiek geval van leegstand vinden we in de Weststraat 2. Een eclectisch burgerhuis uit de beginjaren van de vorige eeuw staat al jaren te verkommeren. Supermarktgroep Spegelaere, bekend in de regio, is eigenaar. “Dit is een zeer ongemakkelijke situatie”, beklemtoont Stefaan Spegelaere. “Wij hebben het gebouw enkele jaren geleden gekocht in de toestand zoals het vandaag is. Aan de buitenkant zie je een mooie gevel, maar daarachter zijn er verzakkingen en is het gebouw in slechte staat. Het pand is bestempeld als ‘beschermd dorpsgezicht’ en we praten momenteel met het Vlaams agentschap Erfgoed. Je mag er dus niet zomaar mee doen wat je wil. De plannen zijn nog niet concreet, maar we denken aan een project met de combinatie van wonen en handel. Dit is echter een proces dat heel veel tijd vraagt. Intussen betalen wij uiteraard wel een leegstandtaks.” Het stadsbestuur plant alvast een gesprek met Spegelaere. Ook over een opslagplaats in het hart van Oudenburg, die door dezelfde supermarktgroep wordt gebruikt, plant het schepencollege een gesprek.