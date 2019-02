Stadsbestuur investeert in bijen: extra bloemen zaaien, bijenhotels en correct bermbeheer Timmy Van Assche

20 februari 2019

13u14 2 Oudenburg Het stadsbestuur wil een meer bijenvriendelijke koers varen. Daarom wordt geïnvesteerd in de nuttige insecten, bijvoorbeeld met een bijenhotel. “Het geboortebos zet dit jaar de bij centraal”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a).

Het nieuwe bestuur van Oudenburg zal investeren in bijen. Op het geboortebos werden al bloemenmengsels ingezaaid en bijenhotels geplaatst. “Omwille van het pesticidenverbod voor openbare besturen worden er ook geen pesticiden meer gebruikt op openbaar domein. Pesticiden zijn immers niet gunstig voor de bijenpopulatie”, duidt schepen Dumon. “Dit jaar zal de bij centraal staan bij het geboortebos (op de hoek van de Oude Brugseweg en de Zeeweg, red.) en maken we de site meer bijenvriendelijk. We hopen om plaatselijke imkers en andere geïnteresseerden erbij te betrekken.” Oudenburg telt nu vier imkers en één imker-in-opleiding. “We willen het verhaal van de bij ook verder toepassen bij de toekomstige realisatie van de volkstuintjes in Ettelgem. Ook in het maaien van de bermen kan er meer biodiversiteit komen, door het toepassen van een correct bermdecreet. Hierbij worden de bermen gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit zorgt voor een verschraling van de bodem en zo wordt de soortenrijkdom ervan bevorderd. Voor deze manier van maaien wordt de haalbaarheid momenteel onderzocht door de stedelijke diensten”, zegt Dumon.

“Essentiële rol in samenleving”

Maar waarom vindt Oudenburg het nu belangrijk om in de insecten te investeren? “Als landelijke stad moeten we bijen groeikansen bieden", meent de schepen. “Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van vele planten en bloesems, en leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van lekker fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s. Ook groenten zoals courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend en op internationale schaal: ook koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. Om maar te zeggen hoe belangrijk het nuttige insect wel is.”

Gratis bloemenzaadjes

Via de provincie kan elke inwoner vanaf 15 maart bloemenzaadjes verkrijgen. Deze actie staat bekend als ‘Laat het zoemen met bloemen’ en is een bewustwordingscampagne, maar zet ook aan tot actie. De zaadjes - één pakketje per besteller - kan je bekomen via het bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen, via 0800/20.021 of in een provinciaal bezoekerscentrum voor natuur- en milieueducatie, zoals Bulskampveld, Palingbeek, Gavers, Blankaart en 't Zwin.