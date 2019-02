Stadsbestuur gaat vol voor duurzaamheid: “Zonnepanelen installeren, verouderd wagenpark vernieuwen” Timmy Van Assche

06 februari 2019

18u41 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil oude wagens in haar wagenpark vervangen door elektrische of hybride voertuigen en het plaatsen van zonnepanelen stimuleren. Dat stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Het stadsbestuur van Oudenburg zet in op duurzaamheid en groene energie. “Enerzijds zal het wagenpark van de stad stelselmatig vervangen worden door elektrische of hybride wagens”, vertelt burgemeester Dumarey. “Het wagenpark van onze stad is erg verouderd. Sommige wagens zijn meer dan vijftien jaar oud en enorm vervuilend. Wanneer er een auto vervangen moet worden, kiezen we resoluut voor een elektrische of hybride wagen. Omdat er in de meeste gevallen enkel korte afstanden gereden worden, komen elektrische wagens zeker en vast in aanmerking. Nu de federale overheid een groepsaankoop organiseert, kunnen we deze aan een voordelige prijs aankopen.” Van de naar schatting vijftien wagens in het stedelijk wagenpark zou driekwart vervangen kunnen of moeten worden. Voor bestel- of vrachtwagens is een groener model moeilijker te vinden.

Inventaris stadsgebouwen

En dan wil de stad ook het plaatsen van zonnepanelen en zogenaamde ‘power towers’ stimuleren. “Vanuit Europa, de federale overheid en Vlaanderen bestaan er heel wat subsidies en stimulansen”, vervolgt Dumarey. “Deze gaan we nu allemaal in kaart brengen en ons beleid op afstemmen. We maken een inventaris op van stadsgebouwen waar we zonnepanelen kunnen installeren. Ik denk spontaan aan cultuurzaal Ipso Facto, de sporthal en jeugdlokalen. Ook naar inwoners willen we beter communiceren over duurzame alternatieven. Waar heb je al dan niet een vergunning of aanvraag voor nodig? Wat zijn de alternatieven als zonnepanelen geen optie zijn voor jouw dak? Als stad kunnen we dankzij een goeie communicatie een belangrijke doorverwijsfunctie spelen.”