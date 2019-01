Stadsbestuur gaat meteen aan de slag met Europees geld voor openbare wifi Timmy Van Assche

22 januari 2019

14u45 0 Oudenburg Het stadsbestuur zal een Europese toelage van 15.000 euro meteen gebruiken om zijn openbare wifinetwerken beter toegankelijk te maken.

Vorige maand raakte bekend dat Oudenburg een mooie subsidie krijgt van de Europese Unie in kader van het project Wifi4EU. Dat moet steden en gemeenten ertoe aanzetten om gratis publieke en draadloze hotspots voor internet in publieke gebouwen te voorzien. Voorwaarde is dat de lokale besturen de komende drie jaar zelf gratis wifi moeten aanbieden.

“Toen de Europese oproep er in 2017 kwam, hebben we dit aangekaart vanuit de oppositie”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Het is dan ook een goeie zaak dat we meteen aan de slag kunnen. We willen afstappen van de stugge inlogprocedures alvorens je online kan gaan in het stadhuis, cultuurzaal Ipso Facto of zaal Zuidpoort.” De paswoorden staan niet altijd duidelijk aangegeven of het maken van een verbinding verloopt stroef.

Extra hotspots

“Behalve betere internettoegang willen we extra wifipunten op strategische plaatsen in de stad”, vervolgt Dumarey. “Zo staan de sporthal, voetbalterreinen en aanpalende speelpleinwerking hoog op de agenda als prioriteit. Toegankelijk internet is namelijk een basisrecht voor iedereen en valt niet meer weg te denken uit onze leefwereld.”

De internetcursussen voor senioren en kansengroepen worden uitgebreid en uitgediept. “Want we mogen er niet vanuit gaan dat iedereen zomaar de weg naar het wereldwijde web vindt”, besluit Dumarey. Het volledige project kost de stad tussen de 25.000 en 30.000 euro, waarvan dus 15.000 euro wordt gesubsidieerd.