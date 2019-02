Stadhuis twee keer per maand ‘s avonds open? “Eind deze maand overleg met vakbonden” Timmy Van Assche

17 februari 2019

13u02 0 Oudenburg Zal het stadhuis van Oudenburg twee keer per maand ook ‘s avonds open zijn? Een beslissing is er nog niet, maar eind deze maand zit het stadsbestuur samen met de vakbonden. Ook de praktische uitwerking wordt besproken.

Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V) zette het punt op de agenda van de gemeenteraad en vroeg burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) naar duiding. “In januari werd het personeel ingelicht om op de eerste en derde donderdag van de maand het stadhuis tussen 17 en 20 uur te bemannen. Het zou dan gaan over de diensten burgerzaken, omgeving, openbare werken, communicatie, jeugd, sociale zaken, lokale economie en financiën”, stelt Velle. Dumarey legt uit. “Er werd inderdaad een interne nota verspreid om naar het idee van een laatavondopening te polsen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is voor de inwoners. Uit gesprekken met het personeel blijkt ook dat de wil er is om die laatavondopening door te voeren.”

Overleg

“We vinden het belangrijk om dit af te toetsen met de vertegenwoordigers van de vakbond actief binnen de stad. Op 26 februari is er overleg gepland met de bonden om de beslissing te nemen, maar ook om de praktische uitwerking te bepalen. Gezien er de afgelopen decennia nooit echt werk is gemaakt van een arbeidsreglement of dienstorders, is er nu een ruime grijze zone. In het verleden werd gewerkt à la tête du client met de zitdagen, die laatavondopeningen moeten die zitdagen vervangen en transparanter maken.” Peter Velle stelde dat er al een laatavondopening was voorzien op 7 februari, maar Dumarey ontkent dat.