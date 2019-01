Stad wil nieuwe huisstijl en mascotte ontwikkelen met inwoners: “Historische blauw-witte kleuren laten terugkeren” Timmy Van Assche

25 januari 2019

De nieuwe coalitie van Open Vld, Sp.a en N-VA maakt werk van een nieuwe huisstijl en zelfs een stedelijke mascotte. Hierbij wil ze de inwoners betrekken.

Het nieuwe stadsbestuur wil haar stempel ook op visueel gebied drukken. Ze denkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo van de stad, stedelijke website en ook het stadsmagazine een facelift krijgen. En er komt zelfs een stadsmascotte om Oudenburg meer in de kijker te zetten. “We werken aan een nieuw en mooier Oudenburg. Daarom vernieuwen we ook de huisstijl. We willen de historische kleuren blauw en wit veel meer naar voren laten komen en iedereen aanspreken”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). Op dit moment is de huisstijl verschillende tinten van groen. En de lokale voetbaltrots, Koninklijke White Star Oudenburg, speelt in een blauw-witte tenue. De mascotte, tot slot, zal door alle diensten gebruikt worden voor herkenbaarheid. Het zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de stad een mascotte krijgt.

Wedstrijd

Het stadsbestuur wil de inwoners nauw betrekken bij het nieuwe ontwerp. “Begin maart lanceren we een wedstrijd voor alle Oudenburgnaren. “Elk creatief talent krijgt de mogelijkheid om zijn of haar project voor te stellen aan een vakjury onder leiding van de dienst communicatie”, vervolgt Dumarey. “De winnaar van de wedstrijd wint een citytrip naar een hippe Europese stad." De komende weken zal de wedstrijd vorm krijgen.