Stad sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 07 maart 2018

Oudenburg wordt lid van de Statiegeldalliantie. Dat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Milieuschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) hoopt zo ook het zwerfvuil terug te dringen. "De alliantie ijvert samen met de gemeentebesturen, bedrijven en verenigingen uit het middenveld voor de invoering van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes. Volgens OVAM vertegenwoordigen deze verpakkingen tot 40 procent van het totale volume zwerfvuil. Via statiegeld willen we dit fors terugdringen. Straten, bermen en stranden blijven vrij van plastic flesjes en blikjes, we verminderen de plastic soep in zee en voorkomen dierenleed. We besparen ook op kosten voor de opruiming van zwerfvuil", aldus schepen Vanhessche. (TVA)