Stad schakelt politie in "tegen misnoegde bewoners"

"Enkele inwoners antwoordden op de aangetekende brief met de vraag om hun eigendom ongemoeid te laten", zegt Dumarey.





"Het stadsbestuur liet al weten dat het met elk van de eigenaars nog afzonderlijk in dialoog zal gaan. Toch kregen deze personen prompt een bezoek van een stedelijk ambtenaar vergezeld van twee politieagenten, die de inwoners onder druk zetten om het traject van de beek vrij te maken. Deze intimidatie is een absolute schande." Annemie Wittesaele van politiezone Kouter: "Het is noch uitzonderlijk, noch ongewoon dat een burgemeester, als hoofd van de bestuurlijke politie, vraagt om politiemensen mee te sturen met een ambtenaar tijdens huisbezoeken. Onze rol was enkel onze aanwezigheid, terwijl de ambtenaar het woord voerde." Allicht werd de politie ingeschakeld om opstootjes met misnoegde bewoners te vermijden. "Het was een informatieve rondgang, zonder meer", sust burgemeester Dereeper. "Sommige bewoners waren zelfs tevreden over onze professionele aanpak."





