Stad gaat voor fair trade 09 februari 2018

Het stadsbestuur zal meer in fair trade en de korte keten investeren. Dat blijkt uit een voorstel van oppositieraadslid Anthony Dumarey (Open Vld), die verwees naar andere fairtradegemeenten in de regio, zoals Oostende, Jabbeke, Gistel en Ichtegem. "Ook wij steunen de basisfilosofie en namen al verschillende initiatieven om fair trade, de korte keten en de bijhorende producten in de kijker te zetten", stelt schepen Peter Velle (CD&V). "Het Noord-Zuidcomité ging op bezoek in Jabbeke om de aanpak rond fair trade van dichtbij te bekijken. Naast het ondersteunen van de wekelijkse markt en acties zoals 'Zo Dichtblij', stappen we ook in het project 'Hap van hier'. Dit nieuwe netwerk, in samenwerking met de vzw Eigen Kweek en agentschap Inagro, ontwikkelt een regionale voedselstrategie." Het college gaat ook minstens twee fairtradeproducten, waaronder zeker koffie, aankopen. (TVA)