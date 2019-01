Stad en jeugdraad op zoek naar jeugdprojecten Timmy Van Assche

07 januari 2019

16u44 0 Oudenburg Het stadsbestuur en de lokale jeugdraad zoeken voor dit jaar enkele creatieve projecten rond jeugdcultuur, die financieel ondersteund kunnen worden.

Concreet kan het gaan om projecten zoals optredens, eigen creaties, muziek, dans of samenwerkingsverbanden. Een culturele verankering is dus nodig. De steun valt onder het jeugdsbeleidsplan 2014-2019. De voorstellen moeten kaderen rond jeugdcultuur en openstaan voor zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren, met een ruime uitstraling naar de plaatselijke bevolking. De projecten dienen gerealiseerd te worden tussen 1 januari en 31 december van dit jaar. Op de website van de stad, www.gistel.be, vind je het aanvraagformulier. De aanvraag moet voor 15 januari worden ingediend via jeugd@gistel.be of per post naar Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel. Meer info: 059 80 25 19