Spelplezier uit Romeinse tijden 14 februari 2018

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen overal wel terecht bij speelpleinwerking of sportkamp. Maar het Romeins Archeologisch Museum en Erfgoedkring 8460 pakten uit met een middag vol klassieke Romeinse bordspellen.





"Met zo'n vijftig inschrijvingen zijn we meer dan aangenaam verrast", stelt museumdirecteur Jean Luc Meulemeester. "De spelletjes zijn niet allemaal even eenvoudig. Daarom speelden de jongste deelnemers eenvoudigere spelletjes, de oudere bezoekers kregen wat moeilijkere versies voorgeschoteld." Zo waagden de deelnemers zich aan het 'molenspel', waarbij pionnen een molentje moesten vormen, of 'drie op een rij'. Na afloop kregen de deelnemers, waaronder ook (groot)ouders, een pannenkoek en drankje aangeboden. "Voor de Romeinen waren bordspelletjes, net als dans en muziek, een belangrijk tijdverdrijf. In grote steden had je theatervoorstellingen en gladiatorengevechten, maar in de Oudenburgse vesting niet. De Romeinen hadden steevast een buidel bij met daarin steentjes of pionnen, om op het even welk moment een spelletje te spelen", besluit Meulemeester. (TVA)