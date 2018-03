Snelheidscontroles langs N367 en Stationsstraat 14 maart 2018

De politiezone Kouter houdt deze week snelheidscontroles op twee belangrijke invalswegen. Dat maakte het zelf bekend via de sociale media.





Vandaag, woensdag staat de flitswagen van de politiezone opgesteld langs de N367, die zowel door Jabbeke, Oudenburg als Gistel loopt.





Op donderdag maken bestuurders dan weer kans om gefotografeerd te worden in de Stationsstraat in Oudenburg. "Daarnaast worden er facultatieve controles gehouden op andere locaties", klinkt het evenwel. Snelheid matigen is dus overal de boodschap.





(BBO)