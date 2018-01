Sjoemelende bankdirecteur moet naar strafrechtbank 02u48 0 Oudenburg Yves B. (44) uit Zerkegem, ex-kantoorhouder van BNP Paribas Fortis in Oudenburg, is door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) naar de strafrechter doorverwezen.

Hijzelf en nog andere partijen waren in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer in Brugge, maar dat haalde dus niets uit. Yves B. zou zijn klanten voor een bedrag van drie miljoen euro hebben opgelicht. Zijn werkgever, BNP Paribas Fortis, werd buiten vervolging gesteld, omdat de misdrijven van de man een privé-initiatief waren. In november 2013 werd de vader van twee aangehouden. Na enkele maanden voorhechtenis werd de bankier vrijgelaten onder voorwaarden. Het gerechtelijk onderzoek werd afgerond in 2015. Toen verschenen de kantoorhouder en zijn handlanger Michel D. al voor de raadkamer, maar de advocaat van D. vroeg bijkomend onderzoek. Vier jaar later komt de zaak toch voor de strafrechtbank . Yves B. zal zich, net als D., moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen. De bankier overtuigde klanten om geld te beleggen, maar stak belangrijke sommen via allerlei constructies in eigen zak. (DJG)