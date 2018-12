Sfeervolle kerstmarkt bij Abdijhoeve, maar wat met toekomst van de site? Timmy Van Assche

08 december 2018

19u08 0 Oudenburg Voor het eerst vond een kerstmarkt plaats op het binnenplein van de Abdijhoeve. Maar hoe ziet de toekomst van de site eruit? De oorspronkelijk plannen van het stadsbestuur om er een nieuw stadhuis onder te brengen, worden door de toekomstige beleidsploeg van tafel geveegd.

Een leuke, kleinschalige kerstmarkt palmde het binnenplein van de Abdijhoeve in. Een vijftal foodtrucks vatten post – denk aan burgers, pizza’s en pasta’s en Thaise keuken – en lokten enkele honderden nieuwsgierigen. Het was de eerste keer dat een kerstevement op de site werd gehouden. Al enkele zomers vindt er evenwel een nog groter foodtruckfestival plaats. Een overrompeling was deze winterse editie niet, maar gezelligheid was er in overvloed. In de aanpalende Arnolduszaal was het eveneens aangenaam druk. Je kon er sieraden, beeldjes, poppetjes, kunstwerken en kaartjes kopen. Maar de vraag die op ieders lippen brandt: wat moet er nu met de eigenlijke Abdijhoeve gebeuren?

Horecazaak

Eind december 2014 kocht het stadsbestuur de site voor 1,65 miljoen euro. Daarvoor stond het geheel al leeg sinds begin 2012. Het voormalige hotel met wellness, restaurant en feestzaal stond al die tijd te verkommeren en was het mikpunt van krakers en vandalen. Aanvankelijk wou het stadsbestuur er de administratieve stadsdiensten in huisvesten en een buitenschoolse kinderopvang inrichten. Zo ver kwam het echter nooit en tot op vandaag ligt de Abdijhoeve er troosteloos bij. Ook de bezoekers van de kerstmarkt hopen op een snelle oplossing. “Dit is een triestige aanblik”, merkt Günther Pille op van de foodtruck ‘Gunther’s Food Porn’. “Vergeet niet: de site ligt op historische Romeinse grond. Je kan hier zoveel moois mee doen, zoals een podium installeren voor openluchtoptredens.” Ook Hilde Cooleman, Oudenburgse in hart en nieren, ziet samen met haar vriendin het verval met lede ogen aan. “We moeten fier zijn op erfgoed als de Abdijhoeve. Jammer dat alle glorie teniet wordt gedaan. Ik zou er graag een tearoom zien verrijzen, waar je in de zomer op een terrasje kan genieten.” Rebekka Devriese, die tegenover de Abdijhoeve boetiek Bluesense uitbaat, wil een snelle oplossing. “Misschien dat er met de komst van een nieuw stadsbestuur ook nieuw geld beschikbaar komt. Toen het hotel nog geopend was, had ik iets meer klanten in het weekend. Die kleine extraatjes zijn er nu niet. Een horecazaak lijkt me de beste herbestemming.” Vera Fiers besluit: “Moest ik de lotto winnen, ik zou er een praatcafé inrichten, waar jong en oud samenkomen en elkaar beter leren kennen. Dat er maar snel een oplossing komt.”

Prioriteit

Anthony Dumarey (Open Vld), vanaf januari burgemeester, is duidelijk over de toekomst. “Het nieuwe stadhuis komt alvast niet op deze site. Als we dit doen is er welgeteld nul euro over voor eender welk ander beleid of actiepunt, en valt onze stad helemaal stil. Wij willen inzetten op een publiek-private samenwerking waarbij de Abdijhoeve in ere wordt hersteld.” Een horeca- en publieke functie zijn mogelijk. “We zijn volop bezig met het uittekenen van de eerste plannen. We hebben al scholen in Oostende en Brugge aangeschreven om, in het kader van stageprojecten, mee te helpen aan het opsmukken van de site. Dit project is hoe dan ook een prioriteit en is één van de belangrijkste werken in de eerste zes maanden van de nieuwe legislatuur.”