Ruwbouwwerken aan jeugdgebouw Westkerke klaar Timmy Van Assche

25 december 2018

14u27 0 Oudenburg De plaatselijke KSA en KLJ mogen zich in de handen wrijven, nu de ruwbouwwerken aan hun toekomstige lokaal afgerond zijn. Met wat geluk nemen ze er tegen de zomer hun intrek.

De werken aan de bestaande KSA- en KLJ-lokalen in een oud kloostergebouw startten in juni. De eerste plannen voor nieuwe jeugdlokalen in de Oudebrugseweg dateren al van zo’n zes jaar geleden. Een oplossing drong zich op: er stond onder meer schimmel op de muren en er was te weinig plaats voor alle leden. De verenigingen namen zelf een stuk van de afbraakwerken voor hun rekening en zamelden ook 1.000 euro in. De renovatie zelf is voor de rekening van de stad. Aannemer Gedan beëindigde nu de ruwbouwwerken, zo meldt burgemeester Peter Velle (CD&V). “De KSA maakt in het kerstverlof werk van het materiaalhok dat in hout aangebouwd wordt. In januari start de technische dienst met de omgevingswerken, sanitair en elektriciteit. In februari wordt het gebouw voorzien van volledig nieuw schrijnwerk.” Nu al is een grote trap en balkon te zien, dat als overdekte buitenspeelruimte kan dienen. Als alles meezit kunnen de jongeren er dit voorjaar of tegen de zomer hun intrek nemen. Beide jeugdverenigingen zijn samen goed voor zo’n 200 leden. De werken kosten 367.000 euro.