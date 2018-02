Romeinse spelletjesmiddag 10 februari 2018

Erfgoedkring 8460 en het Romeins Archeologisch Museum organiseren dinsdag een spelletjesnamiddag. Iedereen, ook kinderen van 10 tot 15 jaar, is welkom.Na een korte uitleg over klassieke Romeinse bordspelletjes kan je van 13.30 tot 16.30 uur aan de slag. De activiteit vindt plaats in het RAM. (TVA)