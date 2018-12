Roksem mag opgelucht ademhalen: allerlaatste brievenbus blijft tóch na protest stadsbestuur Timmy Van Assche

05 december 2018

18u10 0 Oudenburg De enige rode brievenbus van Roksem blijft dan toch aan de muur hangen, na protest van het stadsbestuur. Bpost keert zo op haar beslissing terug.

Eerder deze week ontstond ongerustheid in Roksem, toen Bpost aankondigde de enige en laatste brievenbus van de Oudenburgse deelgemeente weg te nemen. De beslissing van het postbedrijf kaderde in een besparingsoperatie. Het stadsbestuur van Oudenburg schreef Bpost een brief waarin het belang van de brievenbus werd benadrukt. “Roksem is niet zomaar een gehucht met honderd inwoners. Niet iedereen kan goed overweg met sociale media en e-mail”, liet burgemeester Peter Velle verstaan. “Bovendien is er nog zoiets als basisdienstverlening", vulde toekomstig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) aan. De brief van het stadsbestuur werpt duidelijk haar vruchten af: Bpost heeft nu beslist dat de brievenbus in de Brugsebaan 89 tóch zal blijven hangen. “Wij danken u voor deze preciseringen en we zijn graag bereid in te gaan op uw voorstel om de brievenbus in deelgemeente Roksem te behouden”, antwoordt Bpost aan het stadsbestuur. “In plaats daarvan kan de brievenbus in de Hoogstraat (in hoofdgemeente Oudenburg, red.) verwijderd worden. Er is namelijk een andere brievenbus in de nabijheid.” Burgemeester Peter Velle is tevreden met de reactie van Bpost. “We danken Bpost voor heel snelle en fijne reactie op onze brief.”